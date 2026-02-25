Укр Рус
Збиває кожен третій дрон: Ігнат назвав ефективну українську зброю проти "Шахедів"
25 лютого, 13:17
Збиває кожен третій дрон: Ігнат назвав ефективну українську зброю проти "Шахедів"

Діана Подзігун
Основні тези
  • Українські дрони-перехоплювачі знищують кожен третій ворожий ударний безпілотник.
  • Основним викликом для української ППО є масовані атаки різних типів БпЛА, включаючи "Шахеди".

Кожен третій ворожий ударний безпілотник нині знищують українські дрони-перехоплювачі. Водночас головною загрозою для України залишаються масовані атаки БпЛА різних типів.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Які атаки для української ППО є найскладнішими? 

За словами Ігната, основним викликом для української ППО є саме ворожі ударні БпЛА. Мовиться про безпілотники різних типів, зокрема "Шахеди", "Гербери" й "Італмаси", які ворог застосовує щодня й у великій кількості для виснаження систем захисту неба.

Водночас полковник зауважив, що напрямок дронів-перехоплювачів стрімко розвивається й вже демонструє ефективність у бою. 

Сьогодні напрямок (дронів-перехоплювачів – 24 Канал) дійсно масштабується. Кожен третій безпілотник противника сьогодні збивається перехоплювачем, і це дуже добре,
– наголосив представник Повітряних сил.

Крім перехоплювачів українські сили продовжують активно використовувати весь спектр засобів протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні керовані ракети, системи малої ППО ат мобільні вогневі групи.

Ігнат назвав пріоритети Повітряних сил у питанні захисту українського неба. Серед них – побудова ешелонованої ППО, розширення можливостей перехоплювачів й вдосконалення авіаційної складової.

Скільки перехоплювачів потрібно, аби захистити українське небо? 

  • Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу зауважив, що для відбиття російських масштабних атак кількість дронів-перехоплювачів має бути значною. І мовиться не про "один до одного".

  • У реальних умовах перехоплювачі мають бути розосереджені за маршрутами польоту ворожих цілей та мати резерв для постійного чергування мобільних підрозділів. Це суттєво збільшує потребу.

  • За його словами, мінімальну цифру варто множити на щонайменше 3, а краще на 4. Таким чином, Україні необхідно мати орієнтовно 45 – 60 тисяч дронів-перехоплювачів.