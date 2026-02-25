Збиває кожен третій дрон: Ігнат назвав ефективну українську зброю проти "Шахедів"

Кожен третій ворожий ударний безпілотник нині знищують українські дрони-перехоплювачі. Водночас головною загрозою для України залишаються масовані атаки БпЛА різних типів.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Дивіться також Зафіксовано влучання на 11 локаціях: Росія атакувала 115 ударними БпЛА

Які атаки для української ППО є найскладнішими?

За словами Ігната, основним викликом для української ППО є саме ворожі ударні БпЛА. Мовиться про безпілотники різних типів, зокрема "Шахеди", "Гербери" й "Італмаси", які ворог застосовує щодня й у великій кількості для виснаження систем захисту неба.

Водночас полковник зауважив, що напрямок дронів-перехоплювачів стрімко розвивається й вже демонструє ефективність у бою.

Сьогодні напрямок (дронів-перехоплювачів – 24 Канал) дійсно масштабується. Кожен третій безпілотник противника сьогодні збивається перехоплювачем, і це дуже добре,

– наголосив представник Повітряних сил.

Крім перехоплювачів українські сили продовжують активно використовувати весь спектр засобів протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні керовані ракети, системи малої ППО ат мобільні вогневі групи.

Ігнат назвав пріоритети Повітряних сил у питанні захисту українського неба. Серед них – побудова ешелонованої ППО, розширення можливостей перехоплювачів й вдосконалення авіаційної складової.

Скільки перехоплювачів потрібно, аби захистити українське небо?