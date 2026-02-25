Збиває кожен третій дрон: Ігнат назвав ефективну українську зброю проти "Шахедів"
Кожен третій ворожий ударний безпілотник нині знищують українські дрони-перехоплювачі. Водночас головною загрозою для України залишаються масовані атаки БпЛА різних типів.
Про це в ефірі телемарафону заявив очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Які атаки для української ППО є найскладнішими?
За словами Ігната, основним викликом для української ППО є саме ворожі ударні БпЛА. Мовиться про безпілотники різних типів, зокрема "Шахеди", "Гербери" й "Італмаси", які ворог застосовує щодня й у великій кількості для виснаження систем захисту неба.
Водночас полковник зауважив, що напрямок дронів-перехоплювачів стрімко розвивається й вже демонструє ефективність у бою.
Сьогодні напрямок (дронів-перехоплювачів – 24 Канал) дійсно масштабується. Кожен третій безпілотник противника сьогодні збивається перехоплювачем, і це дуже добре,
– наголосив представник Повітряних сил.
Крім перехоплювачів українські сили продовжують активно використовувати весь спектр засобів протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні керовані ракети, системи малої ППО ат мобільні вогневі групи.
Ігнат назвав пріоритети Повітряних сил у питанні захисту українського неба. Серед них – побудова ешелонованої ППО, розширення можливостей перехоплювачів й вдосконалення авіаційної складової.
Скільки перехоплювачів потрібно, аби захистити українське небо?
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу зауважив, що для відбиття російських масштабних атак кількість дронів-перехоплювачів має бути значною. І мовиться не про "один до одного".
У реальних умовах перехоплювачі мають бути розосереджені за маршрутами польоту ворожих цілей та мати резерв для постійного чергування мобільних підрозділів. Це суттєво збільшує потребу.
За його словами, мінімальну цифру варто множити на щонайменше 3, а краще на 4. Таким чином, Україні необхідно мати орієнтовно 45 – 60 тисяч дронів-перехоплювачів.