15 тисяч дронів-перехоплювачів STRILA для Нацгвардії: яка країна профінансує виробництво

Німеччина профінансує виробництво 15 тисяч українських дронів-перехоплювачів STRILA для підрозділів Нацгвардії. Угода також передбачає навчання, логістичну підтримку та розширення виробництва в Україні.

Про таке стало відомо з допису посольства Німеччини в Україні на сторінці у Facebook.

Як Німеччина допоможе у виробництві перехоплювачів?

У понеділок, 23 березня, стало відомо, що Німеччина долучиться до фінансування 15 000 дронів-перехоплювачів ударних "Шахедів".

Ще 15 000 дронів-перехоплювачів STRILA українського виробництва за фінансування Німеччини для Нацгвардії!,

– написали в посольстві.

Угода також передбачатиме навчання операторів, логістичну підтримку та спільну розробку безпілотників.

Відомо, що така можливість з'явилась завдяки спільним зусиллям німецької компанії Quantum Systems та українського виробника WIY Drones. Останній спеціалізується на виробництві безпілотних перехоплювачів для швидких та маневруючих повітряних цілей.

STRILA виготовлятиметься безпосередньо в Україні, аби якнайшвидше закривати потреби бійців ЗСУ та сил безпеки та оборони.

У посольстві додали, що фінансування забезпечуватиме уряд Німеччини, а контракт було підписано за участі Тимчасового повіреного у справах Німеччини Максиміліана Раша, представників Нацгвардії та Quantum Systems.

Як Україна змінила хід війни дронами-перехоплювачами?

На тлі масованих російських атак на міста України постало питання дешевої та ефективної зброї, яка зможе протидіяти ударним безпілотникам, зокрема "Шахедам".

Українці винайшли дрони-перехоплювачі вартістю близько 2200 доларів, тоді як одна ракета комплексу ППО Patriot – приблизно 2 мільйони. Перевагою перехоплювачів є й те, що їх можна використовувати повторно, якщо вони не вразили ціль.

Військові швидко адаптуються до нових умов та створюють чи удосконалюють технології відповідно до нових викликів.

За словами президента Зеленського, дрони-перехоплювачі є українською технологією, і США не надавали таких дронів Україні.