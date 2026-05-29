У Румунії знайшли ще один великий безпілотник без бойової частини

У Румунії 29 травня зафіксували щонайменше другий випадок падіння безпілотника. Правоохоронці намагаються встановити походження дрона, що впав у повіті Марамуреш.

Про це повідомили у TVR.

Деталі падіння ще одного дрона у Румунії

Ще один безпілотник знайшли в районі населеного пункту Бесешть в повіті Марамуреш. Цей БпЛА був без бойового заряду.

За словами голови громади, дрон був великих розмірів. Розмах його крил становив приблизно 3 метри.

Місце, де знайшли БпЛА, охороняють правоохоронці. Наразі прокурори Апеляційного суду міста Клуж розслідують, звідки та за яких обставин дрон впав на території країни НАТО.

Що відомо про вибух у місті Галац?

Уночі 29 травня під час російської атаки на Україну ворожий дрон порушив повітряний простір Румунії. БпЛА влучив у квартиру на 10 поверсі житлового будинку у місті Галац. Це за понад 20 кілометрів від українського кордону.

Внаслідок вибуху сталась пожежа і постраждали двоє людей.

Попередньо правоохоронці встановили, що у будинок влучив російський безпілотник типу "Герань-2". Міністерство національної оборони Румунії засудило дії агресора та наголосило, що вони загрожують безпеці і стабільності в Чорноморському районі.