Про це пише 24 Канал з посиланням на голову ОВА Сергія Тюріна.

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Масована атака БпЛА по Хмельницькій області

Із 02:00 14 квітня в Хмельницькій області було гучно. Російські "Шахеди" атакували населені пункти регіону. За понад 4 години повітряної тривоги протиповітряна оборона збила 13 "Шахедів".

Відомо, що внаслідок атаки в нежитловому будинку сталася пожежа. Працівники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. У двох приватних будинках пошкоджені вікна.

Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила,

– повідомив начальник ОВА.