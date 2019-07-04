Друг глави Офісу Зеленського злив своїй фірмі забудову Рибальського

Близький до команди Володимира Зеленського та керівник групи будівельних компаній Saga Development Андрій Вавриш в часи роботи у Київській міськдержадміністрації підписував документи, що дали старт його ж майбутній забудові.

Наприкінці липня 2015 року був підписаний договір на розроблення детального плану території Рибальського півострова в Києві. Копії відповідних документів є в розпорядженні журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Саме цей договір дозволив будівництво житлового комплексу "Рибальський" в межах вулиць Електриків та Набережно-Рибальської. Девелопером цієї забудови є будівельна компанія Вавриша Saga Developmentі, яка належить "глухій" панамській компанії.



Андрій Вавриш

У 2015 році, через два тижні після того як мер Києва Віталій Кличко порадив Вавришу "писати заяву про звільнення" з Департаменту містобудування та архітектури КМДА, той підписав договір на розробку ДПТ Рибальського від мерії. Виконавцем розробки стало ТОВ "Терра Проджект", яка нині тісно співпрацює з Saga, а інвестором розробки – ТОВ "Міжрегіональний центр технічної інвентаризації", яким на той момент керував Дмитро Овсій.

Що відомо про Дмитра Овсія? Це юрист і представник самого Андрія Вавриша в судах. Окрім цього, Овсій є керівником і співвласником низки компаній в партнерстві з панамською корпорацією "Тревор Бізнес С.А.". Вона ж нині виступає власником Saga Development.

Відповідно, екс-чиновник працюючи в профільному Департаменті через споріднені компанії фактично готував свою ж майбутню забудову.

Суд взяв за це питання лише після того, як вже був розроблений детальний план території Рибальського. Через нібито невідповідність Генплану Києва і відсутність громадських слухань з цього питання. Щоправда, цю думку підтримав лише суд першої інстанції.

Законною забудову півострова визнав Верховний суд. Народний депутат Юрій Левченко, який виступав позивачем в цій справі, заявив тоді про фальшування доказів.

Зв'язок Андрія Вавриша з командою Зеленського

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Андрій Вавриш почав активно з'являтися в медіа. Це може пояснюватися тим, що Вавриш є близьким до керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

До прикладу, декілька тижнів тому він засвітився на зустрічі з президентом і Богданом. Саме тоді обговорювався майбутній переїзд Офісу з Банкової на Європейську площу в Києві.