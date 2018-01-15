Другий за півроку прем'єр Румунії подав у відставку

Вже другий за останні півроку прем’єр-міністр Румунії подав у відставку.

Як інформує Reuters, Міхай Тудосе був змушений подати у відставку після того, як правляча Соціал-демократична партія більшістю голосів позбавила його підтримки.

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Про таке рішення повідомив один з членів партії.

Чиновник уточнив, що тимчасово виконувати обов'язки глави уряду буде заступник Тудосе Пол Станеско.

Що цікаво, це вже вдруге за останні півроку румунський уряд залишається без прем’єра.

Тудосе прийшов до влади у червні 2017-го. Довіру громадськості йому довелось завойовувати після декількох корупційних скандалів за підсумками роботи свого попередника Соріна Гріндяну.