Оксана Марченко, дружина українського олігарха та кума Путіна Віктора Медведчука, стала власницею московської компанії, яка займається будівництвом та інженерними роботами.

Компанія ООО "НЗНП Инжиниринг" зареєстрована в Москві 1 квітня 2020 року, про це повідомили журналісти програми "Схеми".

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Її основним напрямком є "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника". А додатковими – діяльність у сфері архітектури, інженерні вишукування в будівництві та управління проєктами.

Згідно з даними реєстру юридичних осіб РФ, 11 вересня 2020 року російська компанія "Юг Энерго", яку контролює Марченко, стала єдиною власницею компанії "НЗНП Инжиниринг".