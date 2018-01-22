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Дружина Луценка вразила неввічливістю щодо працівниці гардеробу

22:15, 22 січня 8397 Читать новость на русском
Ірина Луценко
Ірина Луценко / Фото з вільних мереж

Народний депутат України і дружина генпрокурора Ірина Луценко неприємно вразила своєю витівкою в "Українському домі", де 22 січня відбувався захід на честь Дня Соборності. Інцидент трапився під час того, коли політик здавала до гардеробу своє пальто.

Цей випадок на своїй сторінці у Facebook описав журналіст Денис Рафальський.

"Візьміть номерок", – сказала гардеробниця "Українського дому" Ірині Луценко. "Я думаю, ви мене і так упізнаєте", – відповіла та і пішла", – мовиться у повідомленні.

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Реакцію гардеробниці на сказане журналіст не описав, зазначивши: "Пам'ятаєш І.Луценко – пам'ятай і її пальто".

У коментарях до свого допису Рафальський повідомив, що пальто Луценко красиве, "облямоване, здається, норкою зверху вниз уздовж ґудзиків".

Користувачі соціальних мереж були шоковані такою поведінкою політика.

"Коли Юрій Віталійович сидів ... дружина його була сповнена найщирішої людяності і навіть не чужа до гуманізму. А потім хлоп, хочу бути володаркою морською. Рідкісний випадок, коли свобода – зло", – прокоментував пост блогер Макс Бужанський.

"Високий статус в очах аж світиться
Душа і шати укриті стразами
Дружину третього тисячоліття
Хоч за пальто ти мусиш пізнати
Хоч за аналізами", – написав журналіст Денис Бігус.

Теги: Новини України Новини політики Ірина Луценко
Джерело: 24 Канал
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