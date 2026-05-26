ДСНС вперше за час повномасштабної війни підняла авіацію заради порятунку 8-місячної дитини

Стан 8-місячного пацієнта "Охматдиту" потребував термінової трансплантації печінки. Участь у порятку малюка взяв екіпаж ДСНС.

Донорська печінка може залишатися життєздатною поза тілом близько 10 годин, тому транспортування органа вимагало максимальної оперативності. Звичайна автівка для цієї місії не підходила. Про це розповіли у ДСНС.

Як ДСНС взяли участь у порятунку 8-місячного хлопчика?

Тоді гендиректор "Охматдиту" звернувся до медичної служби ДСНС із проханням допомогти. Рятувальники відреагували миттєво. Вони погодилися вперше за час великої війни підняти у небо свою авіацію.

Поки медики завершували вилучення донорського органа, рятувальники вже готували гвинтокрил до зльоту. Політ відбувався у взаємодії із Силами оборони, які забезпечували безпеку повітряного простору.

Транспортування органу до Києва зайняло близько 1,5 години. Це дозволило скоротити час доставки та додатково виграти кілька годин для проведення трансплантації. Після прибуття орган передали трансплантологам, які одразу розпочали 14-годинну операцію.

В "Охматдиті" розповіли, що кілька місяців тому у маленького Ромчика з Волині виявили атрезію жовчних шляхів. Це складне вроджене захворювання, при якому порушується відтік жовчі.

Лікарі намагалися максимально стабілізувати стан дитини та підтримувати роботу організму. Однак таке лікування могло лише тимчасово сповільнити розвиток хвороби. Через швидке погіршення стану печінки пересадка стала життєво необхідною.

Жоден із родичів не міг стати донором, тому лікарі чекали на неродинне донорство. Такий шанс з'явився у квітні – через чотири місяці очікування, завдяки посмертному донору. Після підтвердження сумісності потрібно було терміново доставити орган до Києва, адже він був за 400 кілометрів від столиці.

Окремим викликом стало те, що донор був дорослою людиною. Отже, потрібен був додатковий час на хірургічне зменшення печінки.

Коли мені сказали, що заради Роми підняли вертоліт у небо – я не могла повірити, я розплакалась і дякувала за цей шанс для мого синочка. Після трансплантації я не впізнала його. Він мав абсолютно здоровий вигляд: його очі були білими, стан шкіри покращився, і він усміхався. Я буду до кінця життя безмежно вдячна кожному, хто долучився до порятунку мого хлопчика,

– цитують в "Охматдиті" слова мами Ольга.

Через місяць після трансплантації Ромчик, нарешті, вирушив додому.

Рятувальники взяли участь у порятунку маленького Ромчика / Фото "Охматдит" та ДСНС