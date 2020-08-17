У Сколівському районі Львівської області 17 серпня не розминулись автобус та легковий автомобіль. В результаті жахливої автотрощі загинула жінка, ще троє осіб – травмовані.

Водій не впорався з керуванням

ДТП сталась вранці поблизу села Нагірне на автошляху Київ – Чоп. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Львівській області.

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Водій автомобіля Renault Scenic перевищив швидкість та не впорався з керуванням. На зустрічній смузі автівка зіткнулась з автобусом "Еталон".

Загинула жінка з легковика, ще троє осіб – у лікарні

У ДТП загинула пасажирка легкового автомобіля – 59-річна жителька Тернопільської області. 63-річного водія та ще двох його пасажирів довелось госпіталізувати. Наразі медики встановлюють їхні діагнози. Щодо автобуса, то там потерпілих немає. На момент аварії в "Еталоні" перебували 22 пасажири та водій.

Пасажири з автобуса не постраждали

За фактом смертельної аварії поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачає стаття, – від трьох до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом на строк до трьох років або без такого.



Аварія сталась вранці 17 серпня / Фото Нацполіції Львівщини



Поліція встановлює обставини ДТП / Фото Нацполіції Львівщини