Моторошна ДТП на Івано-Франківщині: через зіткнення легковика з фурою загинули четверо – фото
Неподалік Коломиї, що в Івано-Франківській області, вночі 5 вересня сталась смертельна автотроща. Легковий автомобіль врізався у фуру, четверо людей загинули.
Водій вантажівки зупинився на зустрічній смузі
ДТП сталась на автошляху Н-10 сполученням Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига. Про це інформує пресслужба Нацполіції Івано-Франківської області.
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Водій вантажівки "МАН" рухався в напрямку Чернівців, проте зупинився на зустрічній смузі, аби допомогти водію іншої фури, що зламалась.
Четверо людей загинули на місці ДТП
"ВАЗ 2102" прямував до Івано-Франківська, коли лоб в лоб зіткнувся з припаркованим "МАНом". На жаль, усі четверо людей, що були в легковому авто, загинули на місці. Наразі правоохоронці з'ясовують особисті дані загиблих у жахливій аварії.
Поліція проводить розслідування трагедії. За фактом смертельного зіткнення порушили кримінальне провадження.
ДТП сталась вночі 5 вересня / Фото пресслужби Нацполіції
Четверо людей загинули на місці / Фото пресслужби Нацполіції
Дивіться відео з місця аварії: