Неподалік Коломиї, що в Івано-Франківській області, вночі 5 вересня сталась смертельна автотроща. Легковий автомобіль врізався у фуру, четверо людей загинули.

Водій вантажівки зупинився на зустрічній смузі

ДТП сталась на автошляху Н-10 сполученням Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига. Про це інформує пресслужба Нацполіції Івано-Франківської області.

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Водій вантажівки "МАН" рухався в напрямку Чернівців, проте зупинився на зустрічній смузі, аби допомогти водію іншої фури, що зламалась.

Четверо людей загинули на місці ДТП

"ВАЗ 2102" прямував до Івано-Франківська, коли лоб в лоб зіткнувся з припаркованим "МАНом". На жаль, усі четверо людей, що були в легковому авто, загинули на місці. Наразі правоохоронці з'ясовують особисті дані загиблих у жахливій аварії.

Поліція проводить розслідування трагедії. За фактом смертельного зіткнення порушили кримінальне провадження.

Зверніть увагу! Кримінальне провадження відкрито за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, в результаті якого загинули кілька осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавлення права керувати транспортом до 3 років.



ДТП сталась вночі 5 вересня / Фото пресслужби Нацполіції



Четверо людей загинули на місці / Фото пресслужби Нацполіції

Дивіться відео з місця аварії: