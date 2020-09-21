На Хмельниччині ввечері 20 вересня зіткнулися вантажівка MAN та Ford GALAXY. У ДТП постраждали 7 людей, з яких 3 – діти.

ДТП сталась у селі Бокиївка Волочиського району. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Хмельниччини.

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Деталі аварії

За кермом Ford була 32-річна водійка. В салоні авто перебувало ще 6 пасажирів, серед яких 3 маленьких дітей. Постраждала і водійка, і всі пасажири її авто. При цьому водій вантажівки не постраждав.

Усім постраждалим медики надали допомогу на місці аварії. В лікарню не повезли нікого.

Що загрожує винуватцю ДТП

Наразі правоохоронці розслідують причини аварії. Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцеві ДТП загрожує до 2 років виправних робіт або 6 місяців ув'язнення з позбавленням водійських прав до 3 років.



У ДТП на Хмельниччині травмувались усі пасажири Ford / Фото Нацполіції Хмельниччини