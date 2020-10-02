Масштабна аварія в Івано-Франківську: серед постраждалих є діти: фото, відео
В Івано-Франківську ввечері 1 жовтня зіткнулись одразу 5 автомобілів. Серед постраждалих двоє дітей – віком 10 та 11 років.
Стан потерпілих – задовільний
Автотроща сталась на вулиці Галицькій близько 19:50. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області.
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Потерпілим надали медичну допомогу. В управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА повідомили, що їхній стан – задовільний.
Як повідомило видання "Вікна", Hyundai в'їхав в Renault Kangoo, а вже згодом зіткнувся з іншими машинами – Volkswagen Golf, Volkswagen Bora, Mercedes-Benz.
Знадобилась допомога рятувальників. Одну людину затиснуло у автівці. За інформацією "Вікон", 43-річний водій Hyundai був у нетверезому стані.
Поліція проводить розслідування ДТП
Поліція відкрила кримінальне провадження у справі. Правоохоронці проводять розслідування та встановлюють всі обставини ДТП.
Зіткнулись одразу 5 автівок / Фото ДСНС
Знадобилась допомога рятувальників / Фото ДСНС
Стан потерпілих – задовільний / Фото ДСНС
Дивіться відео з місця ДТП: