В Івано-Франківську ввечері 1 жовтня зіткнулись одразу 5 автомобілів. Серед постраждалих двоє дітей – віком 10 та 11 років.

Стан потерпілих – задовільний

Автотроща сталась на вулиці Галицькій близько 19:50. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області.

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Потерпілим надали медичну допомогу. В управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА повідомили, що їхній стан – задовільний.

Як повідомило видання "Вікна", Hyundai в'їхав в Renault Kangoo, а вже згодом зіткнувся з іншими машинами – Volkswagen Golf, Volkswagen Bora, Mercedes-Benz.

Знадобилась допомога рятувальників. Одну людину затиснуло у автівці. За інформацією "Вікон", 43-річний водій Hyundai був у нетверезому стані.

Поліція проводить розслідування ДТП

Поліція відкрила кримінальне провадження у справі. Правоохоронці проводять розслідування та встановлюють всі обставини ДТП.



Зіткнулись одразу 5 автівок / Фото ДСНС

Знадобилась допомога рятувальників / Фото ДСНС

Стан потерпілих – задовільний / Фото ДСНС

Дивіться відео з місця ДТП: