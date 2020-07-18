Жахлива ДТП на Одещині: багато загиблих та постраждалих, серед них дитина
В Одеській області 18 липня поблизу села Саф'яни сталася смертельна ДТП. В результаті аварії загинули шестеро людей, ще троє постраждали.
ДТП трапилась зранку в Ізмаїльському районі Одещини. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
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Що відомо про аварію та постраждалих
- Зіткнулися два легкових автомобілі, внаслідок чого загинуло шестеро людей. Ще трьох осіб госпіталізовали, серед них – 2-річну дитину.
- Рятувальникам довелося застосувати спецтехніку, аби витягнути заблокованих людей з понівечених автівок.
- Наразі поліція області встановлює причини та обставини аварії.
Приблизне місце аварії на карті: