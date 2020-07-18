В Одеській області 18 липня поблизу села Саф'яни сталася смертельна ДТП. В результаті аварії загинули шестеро людей, ще троє постраждали.

ДТП трапилась зранку в Ізмаїльському районі Одещини. Про це повідомляє пресцентр ДСНС. Актуально Цифра шокує: скільки людей загинули в ДТП за роки незалежності України Що відомо про аварію та постраждалих Зіткнулися два легкових автомобілі, внаслідок чого загинуло шестеро людей. Ще трьох осіб госпіталізовали, серед них – 2-річну дитину.

Рятувальникам довелося застосувати спецтехніку, аби витягнути заблокованих людей з понівечених автівок.

Наразі поліція області встановлює причини та обставини аварії. Зверніть увагу! За 29 років незалежності України в аваріях загинули 174 тисячі 95 людей. Постраждали в ДТП понад 1 мільйон 264 тисячі людей. Приблизне місце аварії на карті: