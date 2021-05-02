На Кайдацькому мості в Новокодацькому районі Дніпра ввечері 1 травня трапилася смертельна ДТП. Водій міжміського маршрутного таксі Дніпро – Харків не впорався з керуванням і в'їхав у евакуатор із навантаженим автомобілем. Надзвичайники розповіли нові подробиці цієї трагедії.

Це трапилося приблизно о 20:25. Як наслідок, водій маршрутки загинув на місці, а водія евакуатора госпіталізували.

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Загиблому був приблизно 51 рік (народився в 1970 році). Інший постраждалий у ДТП молодший – йому приблизно 28 (народився в 1993 році).

Місце аварії одразу після інциденту: відео телеграм-каналу Dnepr_Black

У чоловіка, який був за кермом евакуатора Mercedes-Benz, згодом виявили струс мозку та закритий перелом лівої гомілки. Який у нього зараз стан – невідомо.

Рятувальники працюють на Кайдацькому мості після аварії: відео ДСНС

Тіло водія мікроавтобуса Volkswagen Crafter затисло в металевих конструкціях. Тому, щоб його дістати, надзвичайникам довелося використати спеціальний аварійно-рятувальний інструмент.

Місце аварії мікроавтобуса та евакуатора / Фото ДСНС Дніпропетровщини

На фото видно, що в буса не лише погнувся капот, а й повністю вилетіло лобове скло. Евакуатор викинуло на колію та в нього частково відлетіли передні колеса. На ньому був навантажений позашляховик Toyota, у якого побилась лише задня частина.

Що було відомом раніше

Очевидці розповіли, що у крайньому лівому ряду на мосту зламалося авто Mitsubishi.

На місце прибув евакуатор і навантажив автомобіль на платформу.

Після цього у нього врізався мікроавтобус.

Через ДТП у бік правого берега Дніпра утворилися масштабні затори. Рух трамваїв був заблокований.

ТСН писала, що у водія маршрутки виявили слабкий пульс, хоча він був непритомний.

Надзвичайник розповідає про аварію на Кайдацькому мості: відео ДСНС

Зверніть увагу! У Івано-Франківській області 30 квітня також сталася смертельна ДТП за участі рейсового автобуса. У салоні на час зіткнення було 23 осіб. З них 6 госпіталізували. Також внаслідок аварії були й жертви.