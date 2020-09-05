У Вознесенську Миколаївської області 4 вересня зіткнулися вантажівка MAN з напівпричепом та Opel Astra. У результаті ДТП постраждали водій та пасажири легковика, серед них двоє немовлят.

Аварія сталася 4 вересня, приблизно о 16:28 у місті Вознесенськ, на вулиці Болгарській, повідомляє пресслужба поліції Миколаївщини.

Читайте також У Миколаєві 29-річний чоловік помер під час затримання поліцією

Відбулось зіткнення вантажного автомобіля MAN з напівпричепом під керуванням 50-річного водія та Opel Astra, за кермом якого перебував 24-річний чоловік,

– йдеться у повідомленні.

У результаті постраждали п’ятеро людей – водій легковика та його пасажири: 19-річна та 21-річна жінки, а також двоє дітей 2019 та 2020 років народження.

Їх із травмами різного ступеню важкості госпіталізували.

Подію кваліфікували за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Наразі триває слідство.



На Миколаївщині трапилася аварія з багатьма постраждалими / Фото Нацполіції

У Вознесенську зіткнулися вантажівка і легковик: дивіться карту