Ввечері 3 вересня у Миколаєві 29-річний чоловік кидався цеглинами у перехожих. Під час затримання поліцейськими чоловік помер. Правоохоронці встановлюють причину смерті.

Смерть під час затримання

Приблизно о 20:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці 1-ша Інгульська у Миколаєві чоловік неадекватно поводиться, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Він кидався у перехожих цеглинами. На місце інциденту прибули поліцейські.

Чоловік вчиняв непокору, і аби заспокоїти хулігана, до нього були застосували кайданки,

– зазначили в поліції.

Однак чоловікові стало зле. Тому правоохоронці зняли з нього наручники та почали надавати допомогу. Крім того, викликали "швидку". Однак медики лише констатували смерть 29-річного чоловіка.

Що буде далі

Діям поліцейських нададуть правову оцінку. Якщо з’ясується, що їхні дії були неправомірними, ДБР проведе розслідування. Тіло загиблого скерують на експертизу, щоб виявили, чи був чоловік під дією препаратів, які могли призвести до смерті.

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