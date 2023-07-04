Там сталася масова дорожньо-транспортна пригода. Відео аварії оприлюднили в мережі, інформує 24 Канал.
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Загальмувати росіяни не встигли
Судячи із дати на камері спостереження, ДТП сталася ще 26 червня на 86-му кілометрі МКАД.
На кадрах видно, як качка переводить свій виводок через дорогу. Аби її пропустити, зупиняється вантажний фургон. Після нього зупиняється ще кілька машин. Зокрема, фура.
Момент аварії в Москві: дивіться відео
Утім, автомобільний потік був настільки швидким, що інші водії просто не встигали вчасно загальмувати. Вони врізалися в автомобілі, які стояли попереду. Однак деяким росіянам таки вдалося роз'їхатися без ДТП.
Варто зазначити, що жоден із російських водіїв не вийшов з автівки, щоби безпечно провести каченят через дорогу.
Авто патріарха Кіріла потрапило в аварію
- РосЗМІ 22 травня повідомляли, що в центрі столиці країни-агресорки в ДТП потрапило, ймовірно, авто патріарха Кіріла – єпископа Російської православної церкви.
- Невідомо, чи був в чорній автівці Aurus на момент аварії "священнослужитель".
- Автотроща сталася о 06:30 ранку за московським часом на перетині Лікарняного провулка та проспекту Миру. Автомобіль Volvo виїжджав із провулка. Тоді в нього врізалася машина Aurus.
- Відомо, що внаслідок цього постраждала одна людина. Минулося без госпіталізації.