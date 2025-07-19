Дитину, яку збила машина, госпіталізовано з тяжкими травмами. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bild.

Читайте також Жінка, яку збив п'яний працівник прокуратури Молочний, померла в лікарні, – Кравченко

Машина збила дитину і застрягла у будівлі

Аварія сталась увечері 19 липня в тихому житловому районі міста Бомте. За словами очевидців, автомобіль на великій швидкості з'їхав з дороги, пролетів через двір і збив 7-річного хлопчика, який стрибав на батуті. Далі машина злетіла в повітря і врізалася у другий поверх будівлі.

За даними поліції, дитина зазнала серйозних травм, що можуть загрожувати життю. Крім того, усередині автомобіля перебували п'ятеро людей, зокрема троє дітей віком 11, 12 і 13 років. Усі пасажири зазнали легких травм. Ще одна пасажирка 43 років отримала серйозні пошкодження.

Скоїв ДТП і застряг у будівлі / Фото Nord-West-Media TV

На місце аварії прибули екстрені служби. Для вилучення авто з конструкції залучили кран.

Причини ДТП встановлюються. Поліція розслідує обставини аварії, але вже запевнила, що водій був тверезий.

Раніше у Німеччині сталась ДТП за участю українців. Тоді від лобового зіткнення автівок загинула 2-річна дитина. Інші члени родини травмувались.