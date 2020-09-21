На Вінниччині 19 вересня п'яний водій вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся відразу з двома машинами. В жахливій аварії загинуло двоє людей. Серед постраждалих – діти.

Трагедія сталася біля села Козинці Вінницької області. Внаслідок автопригоди загинули двоє людей та четверо травмувалися. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

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ДТП сталася за участі трьох автомобілів – Audi Q-7, Volkswagen Passat та Opel. Позашляховик Audi на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу. Спочатку автомобіль зіштовхнувся з Volkswagen, а потім з автомобілем Opel.

Як з'ясувала поліція, водій позашляховика був п'яний, тому ледь тримався на ногах.

Хто постраждав у ДТП:

У салоні Volkswagen їхали дідусь та бабуся з онуками. 61-річний чоловік та 49-річна жінка загинули на місці.

5-річного хлопчика та його 8-річну сестру медики забрали непритомними до обласної лікарні. Внаслідок ДТП у дітей множинні переломи та черепно-мозкові травми. У дівчинки також тяжка травма селезінки. Зараз вони у реанімації. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати дітей.

Крім того, до лікарні з травмами потрапили 32-річний водій автомобіля Opel та його 53-річна пасажирка.

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Яка доля водія, який спричинив ДТП

Невдовзі після аварії поліція затримала зловмисника. 21 вересня Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 44-річному вінничанину – 2 місяці тримання під вартою без права внести заставу. Винуватцеві аварії загрожує до 10 років позбавлення волі.