У Костополі, що на Рівненщині, в ніч на 3 жовтня трапилась смертельна ДТП за участю нетверезого водія іномарки. Він скоїв наїзд на 4 пішоходів, в результаті якого одна людина загинула, а ще одна – в реанімації.

Про інцидент інформує пресслужба Нацполіції регіону.

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Що відомо про смертельну аварію з п’яним водієм у Костополі:

Аварія сталася близько 1:30 ночі на вулиці Грушевського.

ДТП скоїв 32-річний місцевий житель, він перебував п’яним за кермом і не вибрав безпечної швидкості руху на дорозі.

Відтак, він збив групу з 4 людей. Один із пішоходів загинув миттєво, медики по прибуттю лише констатували смерть 30-річного чоловіка.

Трьох потерпілих, а всі вони – місцеві мешканці, доправили до лікарні.



Фото з місця аварії



В результаті наїзду загинула одна людина, ще 2 – у лікарні

Що відомо про стан постраждалих:

24-річний хлопець, у якого попередньо діагностували забій мозку, закритий перелом плеча, відкритий перелом ноги, закриту травму черевної порожнини, перебуває у реанімації.

21-річний потерпілий із внутрішньо-суглобним переломом, забоями та саднами теж потрапив до лікарні.

Ще один 28-річний пішохід отримав першу медичну допомогу і відмовився від госпіталізації.



Місце аварії у Костополі

Що відомо про долю ймовірного винуватця трагедії

Слідчі затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Максимальна санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

До слова, алкотестер виявив 1,37 проміле алкоголю в організмі підозрюваного. Його автомобіль вже вилучений та поміщений на спецмайданчик. Тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини ДТП.

Аварія трапилась у Костополі на Рівненщині: карта