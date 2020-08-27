ДТП у Сирії з російськими військовими: Америка заявила про провокацію
Сполучені Штати заявили, що російські військові в Сирії спровокували ДТП, у ході якого постраждали американські військові. Інцидент також прокоментували в Кремлі.
Білий дім назвав аварію "небезпечним і непрофесійним" вчинком російських військових, пише The Guardian.
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Під час цієї взаємодії російська машина ударила по протимінному захищеному всюдиході, в результаті чого екіпаж машини отримав травми,
– сказав представник Ради нацбезпеки Джон Ілліот.
Для деескалації ситуації патруль Коаліції покинув цей район. Подібні небезпечні і непрофесійні дії, зазначають у Білому домі, є порушенням протоколів вирішення конфліктів, ухвалених Сполученими Штатами і Росією в грудні 2019 року.
Що кажуть у Росії
На прохання ТАСС прокоментувати інформацію про інцидент між військовими США і Росії в Сирії прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів, що вже відбулося обговорення по лінії начальників генштабів двох країн. Інших подробиць він не надав, як і не оцінив дій російських чи американських військових.
Була телефонна розмова по лінії начальників генштабів,
– сказав Пєсков.
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Зіткнення між російськими і американськими військовими: коротко
- Інцидент між військовими трапився 25 серпня в районі населеного пункту Дерік (Ель-Малікія) в Сирії.
- Про сутичку стало відомо після масового поширення відповідних відео у соцмережах.
- Російський бронетранспортер БТР-82А протаранив американський International MaxxPro.
- У той же час російський гелікоптер МІ-8 зависав над технікою США на відстані лише 20 метрів.
- Сталося це в районі, де зазвичай начебто відсутні російські сили.