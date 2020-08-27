Сполучені Штати заявили, що російські військові в Сирії спровокували ДТП, у ході якого постраждали американські військові. Інцидент також прокоментували в Кремлі.

Білий дім назвав аварію "небезпечним і непрофесійним" вчинком російських військових, пише The Guardian.

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Під час цієї взаємодії російська машина ударила по протимінному захищеному всюдиході, в результаті чого екіпаж машини отримав травми,

– сказав представник Ради нацбезпеки Джон Ілліот.

Для деескалації ситуації патруль Коаліції покинув цей район. Подібні небезпечні і непрофесійні дії, зазначають у Білому домі, є порушенням протоколів вирішення конфліктів, ухвалених Сполученими Штатами і Росією в грудні 2019 року.

Що кажуть у Росії

На прохання ТАСС прокоментувати інформацію про інцидент між військовими США і Росії в Сирії прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів, що вже відбулося обговорення по лінії начальників генштабів двох країн. Інших подробиць він не надав, як і не оцінив дій російських чи американських військових.

Була телефонна розмова по лінії начальників генштабів,

– сказав Пєсков.

Як сталася ДТП у Сирії – дивіться відео

On 24 August, there was another encounter between US and Russian forces near Derik (Malikiya). Russian helicopters hovered over the US convoypic.twitter.com/uFsX0rVa5v — Wladimir (@vvanwilgenburg) August 26, 2020

Зіткнення між російськими і американськими військовими: коротко