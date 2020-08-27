У Сирії група військових вертольотів і БТР під російськими прапорами переслідували американські бронемашини. Один із БТР пішов на таран, через що кілька військовослужбовців США зазнали травм.

У Сирії сталася "ДТП" між військовою технікою США та Росії, у результаті якої начебто постраждали четверо американських військовослужбовців. Про це розповіли в Associated Pres.

Зверніть увагу У Сирії підірвалась російська автоколона, загинув генерал: відео вибуху

Інцидент між військовими трапився ще 24 серпня в районі населеного пункту Дерік (Ель-Малікія) в Сирії, проте зараз у мережі почали ширитися відео, у яких зафіксовані небезпечні маневри російської техніки:

Зокрема, російський бронетранспортер БТР-82А протаранив американський International MaxxPro.

А гелікоптер МІ-8 зависав над технікою США на відстані лише 20 метрів.

Причому сталося це в районі, де зазвичай начебто відсутні російські сили.

На відео також видно, як російські вертольоти МІ-8 й бронемашини "Тигр", "Тайфун" та "Урал" під прапорами РФ переслідують групу американської техніки. А наздогнавши, блокують дорогу та йдуть на таран.

Long video from the incident via @RALee85 where US forces attempt to block a Russian patrol.



"An American MaxxPro MRAP appears to collide with a Russian Typhoon-K MRAP. 319"pic.twitter.com/TBTwSthWhA — Wladimir (@vvanwilgenburg) August 26, 2020

У "Пентагоні" інцидент офіційно не коментували – начебто через те, що ніхто ні в кого не стріляв. Однак речник Ради нацбезпеки США Джон Улльот підтвердив факт сутички.

Подібні небезпечні й непрофесійні дії є порушенням протоколів розв'язання конфліктів, схвалених Штатами та Росією в грудні 2019 року,

– заявив Улльот.

До слова Коронавірус зірвав переговори по Сирії в Женеві за кілька годин після початку