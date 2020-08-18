У Сирії підірвалась російська автоколона, загинув генерал: деталі
У Сирії російська автоколона підірвалась на саморобному вибуховому пристрої. Жертвою вибуху став генерал-майор Збройних сил Російської Федерації.
У Сирії загинув росісйький генерал-майор
У Міноборони Росії підтвердили інформацію про загиблого. Також зазначили, що ще троє війcькових поранені. Про це інформує Інтерфакс.
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Як повідомляє російcький телеграм-канал Mash, у Сирії загинув генерал-майор В'ячеслав Гладких – заступник командувача 36 загальновійськової армії. Офіційно його статус у Сирії називали "військовий радник". Гладких нагородили посмертно.
Інцидент стався за 15 кілометрів від міста Дейр-ез-Зор. Разом з росіянином загинули командувач національної оборони Дейр-ез-Зора Аль-Меядін Мухаммад Тайсар Аз-Захір і четверо його підлеглих.
Дивіться на карті, де розташоване місто Дейр-ез-Зор: