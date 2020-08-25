За сприяння ООН у швейцарській Женеві тривають переговори щодо змін до конституції Сирії, які допомогли б припинити багаторічну війну. Однак 24 серпня лише за кілька годин після початку їх припинили, бо троє учасників отримали позитивні результати тесту на COVID-19.

Коронавірус виявили у трьох членів сирійського конституційного комітету через кілька годин після початку переговорів в Женеві, пише DW.

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Спецпредставник ООН із питань Сирії Геїр Педерсен зауважив, що до цього сторони вели конструктивні переговори. Утім, аналітики з такою позицією не погоджуються: мовляв, шанси конституційного комітету досягти згоди й без коронавірусу були невеликими, адже сторони висувають часто протилежні побажання.

Зауважимо, участь у переговорах у Женеві брали представники уряду Сирії, опозиції та громадянського суспільства. Мета переговорів, що тривають з жовтня 2019 року – розробити проєкт конституції Сирії, який дозволив би припинити багаторічну війну.

Війна у Сирії триває вже понад 9 років (з 2011). Вона призвела до загибелі 380 тисяч людей, 11 мільйонів стали вимушеними переселенцями або біженцями.

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