Авто розірвало навпіл: моторошна ДТП на трасі Київ – Одеса, є загиблі – фото
В Одеській області 20 червня зіткнулися вантажівка Renault Magnum та легковий автомобіль Renault Duster. В результаті ДТП загинули двоє людей.
Аварія трапилася о 8 ранку на 276 кілометрі траси Київ – Одеса. Про це повідомляє пресцентр поліції Одеської області.
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Що відомо про обставини аварії та загиблих
- В результаті аварії загинули 46-річна жінка-водій легкового автомобіля з Дніпропетровщини та пасажир, який їхав з нею.
- За словами очевидців, від сильного удару легковий автомобіль "зім'яло, як консервну банку". Для вилучення тіла з понівеченої машини знадобилася допомога рятувальників.
- Поліція встановлює всі обставини аварії.
Чоловік та жінка загинули в Одеській області / Фото Нацполіції
ДТП на Одещині / Фото Нацполіції