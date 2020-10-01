На трасі Львів – Рава-Руська вранці 1 жовтня сталася аварія з участю маршрутки. На щастя, в момент ДТП пасажирів у салоні не було. Однак, в результаті зіткнення постраждали двоє людей.

ДТП сталася близько 7:30 у селі Гряда Жовківського району, що на Львівщині. Про це повідомляє пресцентр поліції Львівської області. Раніше У Кропивницькому фура протаранила тролейбус з пасажирами, і той врізався в будинок: відео, фото Що відомо про обставини аварії на Львівщині Правоохоронці встановили, що зіткнулись пасажирський автобус "БАЗ" сполученням Львів – Воля-Гамулецька, за кермом якого перебував 49-річний мешканець Жовківського району та легковий автомобіль Volkswagen, яким керував 51-річний житель Львова.

З травмами, отриманими внаслідок ДТП, госпіталізували 50-річного пасажира легковика – мешканця Жовківщини. Крім того, за медичною допомогою звернувся водій Volkswagen.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Аварія на Жовківщині / Фото Нацполіції

Постраждалих у ДТП відправили до лікарні / Фото Нацполіції Дивіться відео очевидця з місця ДТП на Львівщині: Місце аварії на карті Львівщини: