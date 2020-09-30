У Кропивницькому вантажівка Renault протаранила тролейбус, опісля останній в’їхав у електричну опору та зачепив житловий будинок. У момент аварії в салоні тролейбуса перебували приблизно 30 людей. Інцидент трапився вранці 29 вересня.

Докладніше про гучну аварію у Кропивницькому

Зіткнення автобуса та вантажівки сталося на перехресті вулиць Архангельської та Преображенської. Водій фури не пропустив тролейбус, який рухався головною дорогою. У підсумку вантажне авто влетіло в тролейбус, а той – в бетонну опору, а потім в житловий будинок. Про це пише місцеве видання "Точка доступу".

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Тим часом у мережі з’явилося відео момент зіткнення.

Фура в’їхала у тролейбус у Кропивницькому: дивіться відео

Що відомо про потерпілих

В результаті аварії постраждав лише водій тролейбуса – внаслідок удару 53-річний чоловік вилетів з водійського сидіння та сильно вдарився головою. Він перебував у лікарні з забоєм голови та ніг, але оскільки його життю нічого не загрожує, то водія тролейбуса вже випасали, передає ТСН.

Натомість з 31 пасажира тролейбуса ніхто не постраждав – вони здебільшого відбулися легким переляком і кількома синцями. У тролейбусному парку відзначили, що людей врятували карантинні обмеження, завдяки яким зайнято було лише сидячі місця.

Що загрожує винуватцю ДТП

Водій вантажівки повністю визнав свою провину. Він пояснив, що не місцевий і місто знає погано. Тролейбус просто не помітив, оскільки намагався вузькими вуличками міста об'їхати перекриту магістраль.

За словами слідчого Сергія Яверницького, правоохоронці проведуть перевірку та розпочнуть досудове розслідування. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, що спричинило потерпілому ушкодження середньої ступені тяжкості", пише Суспільне.

Відповідно до неї, відповідальність за це правопорушення – штраф від 3400 гривень до обмеження волі на строк до трьох років. Крім того, усі збитки має сплатити винуватець інциденту.

У кропивницькому "Електротрансі" кажуть, що вартість одного такого тролейбуса – 7 мільйонів гривень і купавали його за гроші міського бюджету.

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Місце ДТП за участю вантажівки у тролейбуса у Кропивницькому (Фото Суспільного та видання "Точка доступу")