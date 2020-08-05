Моторошна нічна ДТП в центрі Одеси: четверо постраждалих, – фото, відео
В центрі Одеси в ніч проти 5 серпня сталася масштабна аварія за участю декількох автомобілів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.
Аварія трапилась на перехресті вулиць Велика Арнаутська та Рішельєвська. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеси.
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Що відомо про обставини аварії
- Близько першої ночі на перехресті в районі Арабського культурного центру зіткнулися автомобілі BMW і Opel. За словами очевидців, одна з пасажирок вилетіла з автомобіля через вікно.
- Уламки автівок були розкидані на перехресті і тротуарах.
- Травми в результаті аварії отримали четверо людей – водій і два пасажири Opel, а також пасажир BMW.
- Свідки вказують, що водій BMW рухався по Великій Арнаутській на червоне світло.
Страшна ДТП в Одесі: дивіться відео з місця події
Нічна аварія в Одесі / Фото Odessa Online / Думська / Нацполіції