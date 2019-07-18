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      ДТП на Буковині – зіштовхнулись два мікроавтобуси, є постраждалі: фото

      9 Читать новость на русском
      ДТП на Буковині
      ДТП на Буковині / Національна поліція

      В Хотинському районі чернівецької області відбулось зіткнення мікроавтобусів. 8 осіб госпіталізовано, серед постраждалих є новонароджена дитина.

      Зіткнення відбулось 17 липня поруч з селом Данківці Хотинського району приблизно о десятій вечора. Про це повідомляє національна поліція Чернівецької області. 

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      Зіткнення мікроавтобусів "Mercedes Benz Vito" та "Volkswagen T5" сталося приблизно о десятій вечора поруч з селом Данківці.

      Правоохоронці повідомляють, що винуватицею ДТП стала 21-річна водійка "Mercedes Benz Vito", яка виїхала на головну дорогу та не надала перевагу в русі іншому мікроавтобусу. Мікроавтобусом "Volkswagen T5" керував 23-річний житель Заставнівського району.

      В обох транспортних засобах на момент аварії перебувало 11 дорослих та немовля. Усіх учасників ДТП доставили до Хотинської районної лікарні, 8 з них госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості. 

      ДТП на Буковині
      Зіткнення мікроавтобусів "Mercedes Benz Vito" та "Volkswagen T5"

      ДТП Хотин
      ДТП в Чернівецькій області

      Аварія Хотин
      Зіткнення мікроавтобусів під Хотином
       

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Кримінальні новини Новини Чернівців
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