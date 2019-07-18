ДТП на Буковині – зіштовхнулись два мікроавтобуси, є постраждалі: фото

В Хотинському районі чернівецької області відбулось зіткнення мікроавтобусів. 8 осіб госпіталізовано, серед постраждалих є новонароджена дитина.

Зіткнення відбулось 17 липня поруч з селом Данківці Хотинського району приблизно о десятій вечора. Про це повідомляє національна поліція Чернівецької області.

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Зіткнення мікроавтобусів "Mercedes Benz Vito" та "Volkswagen T5" сталося приблизно о десятій вечора поруч з селом Данківці.

Правоохоронці повідомляють, що винуватицею ДТП стала 21-річна водійка "Mercedes Benz Vito", яка виїхала на головну дорогу та не надала перевагу в русі іншому мікроавтобусу. Мікроавтобусом "Volkswagen T5" керував 23-річний житель Заставнівського району.

В обох транспортних засобах на момент аварії перебувало 11 дорослих та немовля. Усіх учасників ДТП доставили до Хотинської районної лікарні, 8 з них госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості.



Зіткнення мікроавтобусів "Mercedes Benz Vito" та "Volkswagen T5"



ДТП в Чернівецькій області



Зіткнення мікроавтобусів під Хотином

