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      У Києві Audi влетіло в авто Uklon, Uber і Bolt: фото, відео

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      ДТП у Києві з Audi, Uklon, Uber і Bolt / kiev.informator.ua

      Чотири автомобілі потрапили в ДТП на бульварі Дружби народів ввечері, 17 лютого. Серед них – 3 авто служб таксі Uklon, Uber і Bolt.

      За попередніми даними, водій Audi влетів у машини служб таксі, коли ті вишикувалися в ряд на світлофорі біля PecherSky, повідомляє "Информатор".

      Зверніть увагу: Скільки українців загинули у ДТП у 2019 році: статистика

      На місце події одразу приїхала поліція. Водій Audi поскаржився на погане самопочуття. Згодом алкотестер Drager підтвердив, що чоловік був п'яним.

      дтп київ 17 лютого
      Водій Audi від госпіталізації відмовився/ Фото "Информатор"

      дтп київ 17 лютого
      ДТП трапилося опівночі 17 лютого/ Фото "Информатор"

      У ДТП постраждав лише сам ймовірний винуватець, але від госпіталізації відмовився. Водії і пасажири трьох служб таксі відбулися легким переляком.

      дтп київ служби таксі 17 лютого
      Водії служб таксі та пасажири не постраждали/ Фото "Информатор"

      У Києві Audi влетіло в авто Uklon, Uber і Bolt: відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Транспорт Uber Поліція Новини Києва Аварії та ДТП Новини України
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