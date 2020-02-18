У Києві Audi влетіло в авто Uklon, Uber і Bolt: фото, відео
Чотири автомобілі потрапили в ДТП на бульварі Дружби народів ввечері, 17 лютого. Серед них – 3 авто служб таксі Uklon, Uber і Bolt.
За попередніми даними, водій Audi влетів у машини служб таксі, коли ті вишикувалися в ряд на світлофорі біля PecherSky, повідомляє "Информатор".
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На місце події одразу приїхала поліція. Водій Audi поскаржився на погане самопочуття. Згодом алкотестер Drager підтвердив, що чоловік був п'яним.
Водій Audi від госпіталізації відмовився/ Фото "Информатор"
ДТП трапилося опівночі 17 лютого/ Фото "Информатор"
У ДТП постраждав лише сам ймовірний винуватець, але від госпіталізації відмовився. Водії і пасажири трьох служб таксі відбулися легким переляком.
Водії служб таксі та пасажири не постраждали/ Фото "Информатор"
У Києві Audi влетіло в авто Uklon, Uber і Bolt: відео