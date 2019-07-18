13:58
18 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченські співи від Кадирова. Росіяни напали на Леді Гагу
      Вєсті Кремля
      23:50, 17 липня
      Вєсті. UA: Ляшко зацікавився яйцями. Яких СМС боїться партія "Голос"
      Вєсті.UA
      21:30, 17 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, 17 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Дубинського підтримав корупціонер Мосійчук

      276 Читать новость на русском
      Ігор Мосійчук
      Ігор Мосійчук / newsone.ua

      Народний депутат Ігор Мосійчук заявив у відеозверненні, опублікованому в Facebook 17 липня, що знімає свою кандидатуру з дострокових парламентських виборів 21 липня по округу №94 (Київська область) на підтримку Олександра Дубинського.

      "Я вирішив зняти свою кандидатуру на 94-му окрузі на дострокових виборах. Це рішення обумовлене дуже багатьма речами. Перше і, напевно, саме дивне для вас: я не збирався брати участь у виборах на 94-му окрузі", сказав Мосійчук.

      Нардеп повідомив, що після виходу з Радикальної партії він планував брати участь у виборах на окрузі в Полтавській області, але змінив рішення, оскільки за нього в Василькові заплатили вступний внесок.

      Мосійчук закликав виборців голосувати за іншого кандидата Олександра Дубинського, ведучого телеканалу 1 + 1, який йде в парламент від партії "Слуга народу".

      Раніше, як повідомляли ЗМІ, Ігор Мосійчук був звинувачений в отриманні неправомірної вигоди і був заарештований увечері 17 вересня 2015 року у Верховній Раді. Тоді ж генеральний прокурор Віктор Шокін продемонстрував в сесійній залі Верховної Ради відеоролик, на якому парламентарій від Радикальної партії Ігор Мосійчук озвучував свої розцінки на депутатські запити, пообіцяв "вирішити питання" з розробки нелегального піщаного кар'єру на території Полтавської області, а також отримав завдаток в розмірі 100 тисяч гривень хабара за свої послуги.

      Пізніше суд уклав нардепа під варту. Генеральна прокуратура відкрила проти депутата кримінальну виробництво за п'ятьма статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінували хуліганство, погрози щодо судді та отримання неправомірної вигоди.

      blog_ava
      Головні новини 17 липня: перемир’я на Донбасі та "листування" Зеленського і Парубія
      сьогодні
      5229
      Теги: Новини політики Радикальна партія Ігор Мосійчук Віктор Шокін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Расизм Трампа
      сьогодні , 13:30 Расизм Трампа
      Іван Яковина 124
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:14 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      59913
      Квартири дружин Мураєва: чим володіє лідер "Опозиційного блоку"
      сьогодні , 13:03 Квартири дружин Мураєва: чим володіє лідер "Опозиційного блоку"
      Ірина Буртик 2871
      Казка про згаяний час: чи запізниться Путін до Зеленського?
      сьогодні , 12:00 Казка про згаяний час: чи запізниться Путін до Зеленського?
      Наталія Лебідь 1223
      Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      сьогодні , 11:39 Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      1024
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук