Дубинського підтримав корупціонер Мосійчук

Народний депутат Ігор Мосійчук заявив у відеозверненні, опублікованому в Facebook 17 липня, що знімає свою кандидатуру з дострокових парламентських виборів 21 липня по округу №94 (Київська область) на підтримку Олександра Дубинського.

"Я вирішив зняти свою кандидатуру на 94-му окрузі на дострокових виборах. Це рішення обумовлене дуже багатьма речами. Перше і, напевно, саме дивне для вас: я не збирався брати участь у виборах на 94-му окрузі", – сказав Мосійчук.

Нардеп повідомив, що після виходу з Радикальної партії він планував брати участь у виборах на окрузі в Полтавській області, але змінив рішення, оскільки за нього в Василькові заплатили вступний внесок.

Мосійчук закликав виборців голосувати за іншого кандидата – Олександра Дубинського, ведучого телеканалу 1 + 1, який йде в парламент від партії "Слуга народу".

Раніше, як повідомляли ЗМІ, Ігор Мосійчук був звинувачений в отриманні неправомірної вигоди і був заарештований увечері 17 вересня 2015 року у Верховній Раді. Тоді ж генеральний прокурор Віктор Шокін продемонстрував в сесійній залі Верховної Ради відеоролик, на якому парламентарій від Радикальної партії Ігор Мосійчук озвучував свої розцінки на депутатські запити, пообіцяв "вирішити питання" з розробки нелегального піщаного кар'єру на території Полтавської області, а також отримав завдаток в розмірі 100 тисяч гривень хабара за свої послуги.

Пізніше суд уклав нардепа під варту. Генеральна прокуратура відкрила проти депутата кримінальну виробництво за п'ятьма статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінували хуліганство, погрози щодо судді та отримання неправомірної вигоди.