Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова. За словами Андрія Садового, пошкоджений також і житловий фонд міста.

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Садовий: Сотні вікон просто повилітали з рамами

Мер Львова нагадав, що 2 потужних удари спрямовувались на 2 об'єкти, які вже є фактично зруйнованими. Обійшлось без смертельних жертв, хоч є 5 поранених, яким надають допомогу.

Дуже багато пошкоджень у наших школах, садочках, житловий фонд, але, дай Боже, ми це все поправимо,

– повідомив він.

Андрій Садовий відзначив, що удари окупантів були фактично спрямовані в житлові райони міста, адже саме там розташовані об'єкти.

"Дуже багато є пошкоджень. Я вже мовчу про сотні вікон, які просто повилітали з рамами. Цілу ніч тривало гасіння пожежі. Тільки під ранок ДСНС героїчно виконала свою роботу", – підсумував львівський міський голова.

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