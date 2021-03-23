Ефективність вакцини AstraZeneca в попередженні госпіталізацій і смертей склала вражаючі 100%!

Дуже хороші новини щойно прийшли з США. Завершилися нові випробування вакцини AstraZeneca/Оксфордського університету, яка в найближчі місяці буде головним варіантом для щеплення українців від COVID-19.

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Безпечна: про нове випробування вакцини AstraZeneca

За результатами дослідження, в якому взяло участь 32000 людей, оцінка здатності вакцини попереджати захворювання на новітній коронавірус підвищена до 79%.

А ефективність в попередженні госпіталізацій і смертей склала вражаючі 100%!

Більше того, цього разу в випробуваннях взяло участь достатньо людей віком 65+, тож вдалося підтвердити безпечність і ефективність вакцини й для них – ефективність попередження захворювання виявилася навіть трохи більшою, ніж для молоді, і склала 80% без серйозних побічних ефектів.

Також вдалося довести, що щеплення від AstraZeneca безпечно для людей з хронічними захворюваннями. В цих випробуваннях 60% учасників мали такі захворювання як діабет, серцево-судинні хвороби, а також ожиріння. Доволі очікуваний, але важливий результат.

Ну і, нарешті, найактуальніше. Незалежна від компанії наукова комісія з оцінки безпеки, провела окремий аналіз ризиків виникнення тромбів після вакцинації. Те, про що так багато спекулювали ЗМІ і політики в Європі останні тижні. Так от – жодних подібних випадків під час випробувань виявлено не було. Хоча їх спеціально шукали.

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Сподіваюся, у нас поменшає людей, які чекають на Pfizer чи просто бояться вакцинуватися. Адже щеплення не тільки безпечне, а й надзвичайно ефективне. Тепер слово за урядом, який має забезпечити достатню кількість вакцин для всіх охочих. І зробити це найближчим часом, а не за десять років.