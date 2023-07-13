Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу. Під час контрнаступу захисникам потрібно більше нашої допомоги, наголошують в "Українській команді".

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"Вже понад 500 днів Україна відстоює свою незалежність і право залишатися вільною демократичною державою. На передовій і в тилу чинимо спротив намаганням агресора загнати нас під путінську диктатуру. Наші героїчні захисники йдуть у контрнаступ і все активніше женуть ворога з нашої землі. І ми маємо також збільшити допомогу тим, хто виконує найважчу роботу – на передовій", – йдеться у повідомленні "Української команди".

Волонтери передали бійцям 72-ї ОМБр партію безпілотників: дивіться відео

Волонтери зазначили, що ці дрони можна використовувати і для розвідки, і для знищення ворога.

На запит 72-ї бригади імені Чорних Запорожців "Українська команда" передає ще одну партію безпілотників нашим захисникам. Під час нашого контрнаступу це дуже важлива зброя, яка рятує життя і допомагає нищити ворога. Ці дрони допоможуть нашим хлопцям вести розвідку та коригувати вогонь. А завдяки системі скиду ще й влучно доставлять розплату ворогам,

– наголосили у волонтерському штабі.

Раніше "Українська команда" передала 72-й ОМБр імені Чорних Запорожців партію дронів, позашляховик Mitsubishi, дуже дефіцитну в Україні гуму для позашляховиків Hummer та інші потрібні речі. Також повідомлялося, що після підриву росіянами Каховської ГЕС "Українська команда" передала херсонцям 20 тонн гуманітарної допомоги.

А загалом за час війни передала військовим підрозділам та цивільним українцям, що постраждали від війни, більш ніж 1000 тонн допомоги на суму понад 200 мільйонів гривень.