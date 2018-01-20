Два рейси з українцями затримують в Єгипті: дипломат повідомив деталі

Через несприятливі метеоумови два рейси, які мали вилетіти до України затримуються у Єгипті.

Про це ввечері 20 січня на своїй сторінці у Twitter повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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За його словами, авіакомпанія та туроператор вживають заходів, щоб літаки вилетіли в Україну ще до кінця доби.

В Єгипті затримуються два рейси до України. Причини - метереологічні умови. Авіакомпанія і туроператор вживають заходів задля відправлення літаків 20.01. pic.twitter.com/pet64jpXhm — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 20 січня 2018 р.

Раніше повідомлялось, що поблизу популярного серед українських туристів курорту Шарм-еш-Шейх вирують піщані бурі.

Виліт літаків із місцевого аеропорту затримують. 19 січня в українському МЗС уточнювали, що там застрягло майже 300 громадян України.