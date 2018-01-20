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ЗМІ назвали улюблені місця відпочинку українських політиків

16:41, сьогодні 1244 Читать новость на русском
Український істеблішмент обирає як затребувані, так і ексклюзивні преміум-курорти
Український істеблішмент обирає як затребувані, так і ексклюзивні преміум-курорти / Соцмережі

Українські VIP-особи, в тому числі і політики, віддають перевагу відпочинку як у екзотичних країнах, так і у місцях, які є більш відомими середньостатистичному загалу.

Про це розповіла туристичний експерт Олена Суботіна, передають "Вести".

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За її словами, є два типи відпочинку VIP-класу – затребувані курорти та ексклюзивні преміум-курорти.

До перших можна віднести такі напрямки, як Домініканська Республіка, Куба, Мексика, ОАЕ, Мальдіви, Таїланд, В'єтнам, Італія, Іспанія, Австрія, Швейцарія, Франція, Фінляндія, Андорра. Другому типу відпочинку віддають перевагу найвимогливіші та заможні туристи, які хочуть насолодитися самотою. Вони обирають Маврикій, Філіппіни, Сейшели, Індонезію. Також популярним є відпочинок на островах: Сент-Барт, Сент-Мартен (Карибські острови), Фіджі, Бора-Бора,
– підкреслює експерт.

Водночас вона додає, що основним критерієм вибору люксового відпочинку є рівень сервісу та комфорту, унікальні природні умови та розвинена інфраструктура, а також відсутність на курортах співвітчизників.

"У деяких випадках заможні українці задля уникнення зустрічі із представниками ЗМІ, вибирають преміум-готелі закритого типу. А серед найпоширеніших побажань забезпечених туристів можна виділити: переліт бізнес-класом, надання VIP-трансферу, VIP-стійки в аеропортах, VIP-зали очікування, індивідуальні екскурсійні та розважальні програми. Вартість відпочинку класу "люкс" стартує від 5 тисяч доларів за тиждень для популярних країн і від 1,5 тисячі доларів за добу за номер в найрозкішніших готелях екзотичних курортів", – констатувала Суботіна.

Теги: Новини України Подорожі гроші Новини політики Відпочинок VIP відпочинок
Джерело: 24 Канал
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