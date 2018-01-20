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Журналісти з'ясували, якими гастрономічними шедеврами міг харчуватися Порошенко на Мальдівах

13:39, сьогодні 5875 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Соцмережі

Вибір їжі у готелях Мальдів є різноманітним – тут можна поласувати як різноманітним екзотичними стравами із риби, так і більш звичною для європейця їжею.

Раніше українські ЗМІ поширили інформацію, що Президент України Петро Порошенко новорічні канікули провів на Мальдівах. Згодом його прес-служба це підтвердила. За словами речників українського гаранта, оплачував він поїздку із власної кишені, а не говорив про свій візит на острови із міркувань безпеки.

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Згодом журналісти програми схеми з’ясували, що поїздка на Мальдіви коштувала Порошенку щонайменше 500 тисяч доларів, а на харчування з цієї суми було витрачено близько 17 тисяч доларів ( сніданки – 10 791 долар, обіди – 4 682 долари, а вечері – у 3 165 доларів). Загалом усі додаткові послуги становили 37 550 доларів.

Журналісти видання "Вести" своєю чергою дізналися у представника одного із найбільших українських туроператорів Олену Горячову, що ж на таку суму міг наїсти президент.

"На сніданок ВІПам подають дороге французьке шампанське від 300 доларів за пляшку та вище, лобстерів ціною у 120 доларів, полуницю, тропічні фрукти, випічку, яєчню, рулетики з лосося. Коронна страва на островах – тунець. Особливо популярним є м'ясо маленьких тунців, тунця-фрегата та жовтоперого тунця. Люблять тут і валхомас – це копчений тунець з соком кокоса та лайма. А ще подають різноманітну екзотичну рибу типу ваху, махи-махи та великоокої ставриди", – розповіла вона.

За її словами, на вечерю можна вибрати також кальмарів, королівські креветки, всі види європейських салатів.

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Дуже смачна закуска – гулг. Це рибний рулет з кокосами та цибулею. На обід зазвичай буває Гаруда – рибний бульйон, приготований із сіллю, іноді з додаванням чилі, цибулі та листя базиліка, що додає супу неповторний аромат. До бульйону подають гарячий рис, лимон, цибулю та перці чилі. Крім Мальдівської кухні, на приватних віллах є середземноморська, італійська, японська, індійська, китайська та арабська кухні, гриль, страви з морепродуктів. Вибираєш, що хочеш,
– додала пані Горячова.

Теги: Новини України гроші Новини політики Петро Порошенко відпочинок Відпочинок VIP Мальдіви
Джерело: 24 Канал
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