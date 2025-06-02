Дві балістичні ракети сьогодні зранку прилетіли просто в житловий район Харкова. Одна – біля багатоповерхового будинку. Інша – вдарила в дорогу, буквально за кілька десятків метрів від школи.

"Коли стоїш біля цієї вирви — усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів — і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин — і на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв. Комунальні служби вже працюють, дорогу ми обов’язково відновимо. Але найголовніше — наші люди живі", – написав мер міста Терехов.