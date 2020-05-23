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Дві області послаблюють карантин попри заборони уряду: що відомо

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Луганська і Дніпропетровська області послаблюють карантин
Луганська і Дніпропетровська області послаблюють карантин / pravda.com.ua

Луганська та Дніпропетровська область вирішили разом з більшістю регіонів продовжити виходити з карантину. Це попри те, що вони увійшли до 9 областей, яким уряд не рекомендував послаблювати обмеження.

Чому уряд не рекомендував окремим регіонам виходити з карантину

Черговий етап послаблення обмежень, у залежності від самих заборон, мав відбутися 22 – 25 травня. Втім виходити з карантину могли лише ті регіони, де епідеміологічна ситуація відповідала рекомендаціям Кабміну.

До слова Які області України не послабили карантин з 22 травня: карта

Усього були три критерії, які забороняли перехід до другого етапу виходу з карантину:

  • високе число інфікованих,
  • недостатня кількість тестувань,
  • переповненість лікарень.

Таким чином 9 областям було нерекомендовано продовжувати вихід з карантину у другій половині травня. До них входили також Луганська та Дніпропетровська область. В обох недостатня кількість тестувань.

хто не виходить з карантину 22 травня

Які області поки не здійснюватимуть другий етап послаблення карантину / інфографіка 24 каналу

Послаблення карантину на Луганщині

Обласна комісія з надзвичайного стану вирішила послаблювати карантин, оскільки в області найнижчий рівень захворюваності в Україні. Про це повідомляє Луганська військово-цивільна адміністрація.

Другий етап послаблень розбитий на два підетапи – 25 травня та 1 червня.

Що дозволяють з 25 травня:

  • транспортні перевезення автомобілями у межах області та за кордон;
  • спортивні заходи до 50 осіб без глядачів;
  • релігійні заходи.

Що дозволять з 1 червня:

  • міжобласні перевезення пасажирів автотранспортом та залізницею;
  • відкриття спортзалів, фітнес-центрів для груп до 10 людей.

Послаблення карантину у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській обласній держадміністрації розповіли, що вирішили послаблювати карантин саме після консультацій з урядом. Мовляв, після визначення методології підрахунку тестувань провели перерахунок та усунули неточності.

Цікаво Послабити карантин дозволили у 3 областях України

Що дозволили з 23 травня:

  • автотранспортні перевезення від приміського до міжнародного сполучення;
  • спортивні змагання без глядачів;
  • богослужіння у храмах – для 1 людини на 10 квадратних метрів;
  • робота готелів.

Яка ситуація в інших регіонах

Таким чином залишаються лише 7 областей, які поки не переходять до другого етапу послаблення карантину:

  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Київська;
  • Львівська;
  • Закарпатська;
  • Чернівецька;
  • Донецька.

Також до останнього моменту у цьому переліку були місто Київ, Хмельницька і Миколаївська області. Втім напередодні уряд таки дозволив їм послабити обмеження.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус в Україні Новини України Кабінет Міністрів України Новини Дніпра Новини Луганська Карантин в Україні 2020 Новини політики
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