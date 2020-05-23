Дві області послаблюють карантин попри заборони уряду: що відомо
Луганська та Дніпропетровська область вирішили разом з більшістю регіонів продовжити виходити з карантину. Це попри те, що вони увійшли до 9 областей, яким уряд не рекомендував послаблювати обмеження.
Чому уряд не рекомендував окремим регіонам виходити з карантину
Черговий етап послаблення обмежень, у залежності від самих заборон, мав відбутися 22 – 25 травня. Втім виходити з карантину могли лише ті регіони, де епідеміологічна ситуація відповідала рекомендаціям Кабміну.
До слова Які області України не послабили карантин з 22 травня: карта
Усього були три критерії, які забороняли перехід до другого етапу виходу з карантину:
- високе число інфікованих,
- недостатня кількість тестувань,
- переповненість лікарень.
Таким чином 9 областям було нерекомендовано продовжувати вихід з карантину у другій половині травня. До них входили також Луганська та Дніпропетровська область. В обох недостатня кількість тестувань.
Які області поки не здійснюватимуть другий етап послаблення карантину / інфографіка 24 каналу
Послаблення карантину на Луганщині
Обласна комісія з надзвичайного стану вирішила послаблювати карантин, оскільки в області найнижчий рівень захворюваності в Україні. Про це повідомляє Луганська військово-цивільна адміністрація.
Другий етап послаблень розбитий на два підетапи – 25 травня та 1 червня.
Що дозволяють з 25 травня:
- транспортні перевезення автомобілями у межах області та за кордон;
- спортивні заходи до 50 осіб без глядачів;
- релігійні заходи.
Що дозволять з 1 червня:
- міжобласні перевезення пасажирів автотранспортом та залізницею;
- відкриття спортзалів, фітнес-центрів для груп до 10 людей.
Послаблення карантину у Дніпропетровській області
У Дніпропетровській обласній держадміністрації розповіли, що вирішили послаблювати карантин саме після консультацій з урядом. Мовляв, після визначення методології підрахунку тестувань провели перерахунок та усунули неточності.
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Що дозволили з 23 травня:
- автотранспортні перевезення від приміського до міжнародного сполучення;
- спортивні змагання без глядачів;
- богослужіння у храмах – для 1 людини на 10 квадратних метрів;
- робота готелів.
Яка ситуація в інших регіонах
Таким чином залишаються лише 7 областей, які поки не переходять до другого етапу послаблення карантину:
- Волинська;
- Рівненська;
- Київська;
- Львівська;
- Закарпатська;
- Чернівецька;
- Донецька.
Також до останнього моменту у цьому переліку були місто Київ, Хмельницька і Миколаївська області. Втім напередодні уряд таки дозволив їм послабити обмеження.