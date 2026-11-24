Жоден імпорт не перекриє таких втрат: у світі просто немає вільних потужностей, здатних закрити колосальне внутрішнє споживання Росії. Кремль неминуче піде радянським шляхом – обмеження, розподіл за паспортами і талони. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Росіяни вже опинилися в класичній пастці: кінчайте, батьку, торгувати, бо здачі немає чим давати. Нафту вони збувають зі значними дисконтами через премії за ризик і страх судновласників заходити в Новоросійськ, а купувати пальне вимушені за повними світовими цінами. Країни так званого глобального Півдня чудово на цьому заробляють, створюючи цінові ножиці. Грошей із Росії виходить значно більше, ніж заходить. Державний борг уже стрімко перевалив за сімнадцять відсотків, валюта вимивається, а попереду – неминучий дефолт.

Брак дизелю як вирок мобілізації

Чому західні партнери так метушаться і кричать: "Зупиняйтеся"? Вони бачать, що Росія летить у глухий кут, і щоб утримати її на плаву, потрібно виписати чек на сотню мільярдів доларів одномоментно. На це ніхто не піде. Особливо критичною є ситуація із зимовим дизелем: Росія – північна країна, а ні Китай, ні Індія такого пального в потрібних обсягах ніколи не виробляли.

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Без дизелю російська військова машина захлинеться. Наше головне завдання – позбавити ворога ресурсів одягати, озброювати й забезпечувати техніку. Якщо немає пального, скільки б людей ти не набрав, ти не зможеш їх перекинути. Економіка зупиниться, логістика на фронті впаде.

Смерті сотень тисяч мобілізованих Путіна не хвилюють абсолютно – він вважає, що ресурсу вистачить, і торочитиме про "один народ" навіть у бункері, коли регіони вже перестануть відправляти податки. Але охочих помирати за копійки меншає. Регіональні виплати скорочуються, досвід показує, що командири відбирають зарплати, а інфляція в двадцять відсотків на місяць з'їла реальну вартість цих так званих мільйонів. Якщо раніше два мільйони рублів здавалися грошима, то зараз купівельна спроможність обвалилася щонайменше на третину.

Саме тому Кремль намагається зрізати вступні іспити та вичавлювати студентів на контракт. Для управління безпілотними системами потрібні мізки, а набрані по селах алкоголіки нездатні розібратися з комп'ютером. Проте й молодь швидко усвідомлює, що обіцянки нічого не варті, а реальність закінчується м'ясним штурмом.

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Ілюзія стабільності та розстрільні посади

Не варто переоцінювати затримання мурманського губернатора Андрія Чибіса. У путінській вертикалі губернатори – це традиційно розстрільна посада та інструмент для випускання пари. Путіну потрібно показово боротися з корупцією, і місцеві чиновники є найлегшою здобиччю.

Набагато важливіші процеси відбуваються в центральному апараті, де силовики остаточно цементують контроль за зразком Північної Кореї. Проте парадокс полягає в тому, що в такій системі сам Путін стає зайвим. Він створювався як арбітр між олігархами та комунікатор із Заходом. Для закритої військової диктатури складний посередник просто непотрібний – команди віддаються напряму.

Справжній колапс розпочнеться не через арешти чиновників, а тоді, коли в умовах тотального дефіциту ресурсу губернатори почнуть саботувати накази центру, перекривати вивезення продуктів і палива зі своїх регіонів, щоб елементарно втримати власну територію.

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Фінська ганьба та розмови про гарантії безпеки

Показовою стала історія з підбитим судном "Спарта-2" у Фінській затоці. Замість того щоб конфіскувати підсанкційний корабель, арештувати його у своєму порту, фіни дали відбуксувати його назад у Санкт-Петербург. Це абсолютна ганьба. Як після цього можна серйозно сприймати заяви про якісь "гарантії", подібні до п'ятої статті Вашингтонського договору?

Мерц, де Taurus? Навіщо нам твої співчуття та розповіді про помилки 2008 року? Які гарантії ти збираєшся давати, якщо через кілька років конфігурація влади в Німеччині зміниться? Ми бачимо, як це працює на практиці: у Польщі злітають винищувачі, але нічого не збивають, бо раптом скло запотіло. У Болгарії та Румунії російські дрони літають над територіальними водами, повертаються бити по Україні, а Альянс вдає, що нічого не помічає.

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Триндіти – не мішки носити. Нам потрібні не паперові обіцянки, які лише зв'яжуть руки, а реальне фінансування та важка зброя. Україна вже довела, що здатна діяти на трьох океанах і п'яти морях. Ми дістаємо ворога в Африці, палимо його танкери в Середземному морі, перетворюючись на глобального гравця.

Місце під сонцем вибивається силою, а не очікуванням подачок від тих, хто боїться збити безпілотник у власному небі.