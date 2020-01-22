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      Ціни на газ: чому приходять дві платіжки

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      Дві платіжки за газ / Shutterstock

      Українці у січні отримали дві платіжки за газ. Тепер так буде завжди. Що включає в себе друга платіжка та в скільки вона обійдеться українцям, читайте в матеріалі 24 каналу.

      Чому дві платіжки?

      Відтепер за газ та за його транспортування платити потрібно окремо. Раніше приходила одна платіжка, в якій сума вже включала в себе всі супутні витрати. Тепер їх розділили. Перша платіжка від постачальника газу. У січні вона прийшла ще старого зразку: за газ і його доставку за грудень 2019. Друга платіжка прийшла вже за новими правилами – від оператора газорозподільних мереж за транспортування газу у січні цього року.

      До теми: Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?

      Як формується ціна?

      За основу взяли об’єм використаного палива за період з 1 жовтня 2018 року по 31 вересня 2019 року для кожного споживача окремо. Цей об'єм поділили на 12 і помножили на місцевий тариф. Тобто з 1 січня до 1 липня ціна за розподіл газу буде однаковою щомісяця.

      На приклад, мешканець міста Києва, який з жовтня 2018 по вересень 2019 використав 1900 кубометрів газу, протягом 2020 платитиме щомісяця 54 гривні за розподіл газу. До речі, ціна в другому півріччі не зміниться лише для киян. Для всіх інших українців ціна з липня зросте. Найдешевше платитимуть мешканці Києва, Тернопілля та Кривого Рогу. Найдорожчу платіжку отримають мешканці частини Львівської та Вінницької областей. Детальніше дивіться в інфографіці.

       
      Тарифи на транспортування газу / Інфографіка 24 каналу

      Чим менше місто, тим менша ціна на платіжку за розподіл газу. Тому найдорожче платитимуть мешканці сіл та селищ, а також малих міст.

      У Києві мільйон квартир, мережі доволі короткі, а споживачів багато. Там, де тариф більший, мережі довші, а споживачів менше, тому треба більше коштів на їх утримання. За цим має стежити НКРЕКП,
      каже Олександр Сергієнко, директор дослідницького центру "Інститут міста".

      Навіщо одну платіжку розділили на дві?

      Це вимога Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакету. Газ видобувають одні, а перевозять його інші. Тому й гроші треба розділити. Теоретично, це створить вільний ринок, адже українці самі можуть обирати постачальника газу. Із зростанням конкуренції на цьому ринку, ціна падатиме, а якість кращатиме. Та все це лише в теорії. На практиці підприємства просто розділилися умовно на облгаз і облгаззбут. Тобто юридично це дві різні компанії, але фактично власник один.

      Не факт, що з січня 2020 року приватні постачальники газу зайдуть на ринок. Потрібен час, щоб закачати газ, зрозуміти систему споживання, тарифів, попит тощо. Їх цікавлять великі об’єми і такі ж прибутки. Споживач теж повинен зрозуміти, на що він переходить: гнучка система знижок, умови обслуговування. Тобто вивчити ринок,
      – говорить Андрій Вігірінський, економічний експерт.

      Читайте також: Зниження тарифів на газ удвічі: як новий контракт про транзит вплине на Україну

      Хто отримав дві платіжки в січні?

      За новою системою дві платіжки повинні були отримати всі українці. Проте, оскільки система лише почала діяти, у газорозподільних компаніях казали, що не знають чи зможуть організувати роботу так швидко. Якщо платіжка не прийшла у січні, то вона прийде разом із лютневою.

      Коли потрібно оплатити платіжки?

      Платити потрібно щомісяця. Але можна заплатити наперед: за цілий квартал, півроку чи навіть цілий рік. Це зекономить вам гроші на банківських комісіях.

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      Автор: Юлія Поскробок
      Теги: Газ Статті Публікації Тарифи на газ Ціни
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