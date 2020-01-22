Ціни на газ: чому приходять дві платіжки

Українці у січні отримали дві платіжки за газ. Тепер так буде завжди. Що включає в себе друга платіжка та в скільки вона обійдеться українцям, читайте в матеріалі 24 каналу.

Чому дві платіжки?

Відтепер за газ та за його транспортування платити потрібно окремо. Раніше приходила одна платіжка, в якій сума вже включала в себе всі супутні витрати. Тепер їх розділили. Перша платіжка від постачальника газу. У січні вона прийшла ще старого зразку: за газ і його доставку за грудень 2019. Друга платіжка прийшла вже за новими правилами – від оператора газорозподільних мереж за транспортування газу у січні цього року.

До теми: Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?

Як формується ціна?

За основу взяли об’єм використаного палива за період з 1 жовтня 2018 року по 31 вересня 2019 року для кожного споживача окремо. Цей об'єм поділили на 12 і помножили на місцевий тариф. Тобто з 1 січня до 1 липня ціна за розподіл газу буде однаковою щомісяця.

На приклад, мешканець міста Києва, який з жовтня 2018 по вересень 2019 використав 1900 кубометрів газу, протягом 2020 платитиме щомісяця 54 гривні за розподіл газу. До речі, ціна в другому півріччі не зміниться лише для киян. Для всіх інших українців ціна з липня зросте. Найдешевше платитимуть мешканці Києва, Тернопілля та Кривого Рогу. Найдорожчу платіжку отримають мешканці частини Львівської та Вінницької областей. Детальніше дивіться в інфографіці.



Тарифи на транспортування газу / Інфографіка 24 каналу

Чим менше місто, тим менша ціна на платіжку за розподіл газу. Тому найдорожче платитимуть мешканці сіл та селищ, а також малих міст.

У Києві мільйон квартир, мережі доволі короткі, а споживачів багато. Там, де тариф більший, мережі довші, а споживачів менше, тому треба більше коштів на їх утримання. За цим має стежити НКРЕКП,

– каже Олександр Сергієнко, директор дослідницького центру "Інститут міста".

Навіщо одну платіжку розділили на дві?

Це вимога Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакету. Газ видобувають одні, а перевозять його інші. Тому й гроші треба розділити. Теоретично, це створить вільний ринок, адже українці самі можуть обирати постачальника газу. Із зростанням конкуренції на цьому ринку, ціна падатиме, а якість кращатиме. Та все це лише в теорії. На практиці підприємства просто розділилися умовно на облгаз і облгаззбут. Тобто юридично це дві різні компанії, але фактично власник один.

Не факт, що з січня 2020 року приватні постачальники газу зайдуть на ринок. Потрібен час, щоб закачати газ, зрозуміти систему споживання, тарифів, попит тощо. Їх цікавлять великі об’єми і такі ж прибутки. Споживач теж повинен зрозуміти, на що він переходить: гнучка система знижок, умови обслуговування. Тобто вивчити ринок,

– говорить Андрій Вігірінський, економічний експерт.

Читайте також: Зниження тарифів на газ удвічі: як новий контракт про транзит вплине на Україну

Хто отримав дві платіжки в січні?

За новою системою дві платіжки повинні були отримати всі українці. Проте, оскільки система лише почала діяти, у газорозподільних компаніях казали, що не знають чи зможуть організувати роботу так швидко. Якщо платіжка не прийшла у січні, то вона прийде разом із лютневою.

Коли потрібно оплатити платіжки?

Платити потрібно щомісяця. Але можна заплатити наперед: за цілий квартал, півроку чи навіть цілий рік. Це зекономить вам гроші на банківських комісіях.