У Харкові двоє киян намагалися "продати" посади голови Харківської облдержадміністрації і очільника обласної податкової. Усе йшло як по маслу, і ділкам навіть принесли перший транш на суму 150 тисяч доларів, але в цей момент їх "накрили" правоохоронці.

У цій новині прекрасне все, а передовсім той, хто про неї повідомив – чинний голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

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Мабуть, керівнику Харківської області не сказали, що його посаду "продають". Втім після затримання організаторів схеми вже й не продадуть.

Загалом ділки хотіли отримати за вже зайняту посаду 1 мільйон доларів. За нинішнім курсом це понад 26 мільйонів гривень. Скільки "коштує" посада голови обласної податкової – не уточнюється.

Фігурантів справи затримали, коли вони вже думали, що "спіймали золоту рибку" і прийшли отримувати перший транш. Цей момент навіть зняли на відео.

Затримання ділків, що продавали посаду голови Харківської ОДА: дивіться відео

Наразі правоохоронці проводять обшуки у цій справі в трьох областях: Харківській, Київській і Одеській. Там обшукують місця проживання фігурантів і офісні приміщення.

Слід зазначити, що така схема була популярною минулого року. Тоді в Україні щойно змінилася влада, не всі представники якої були широковідомі суспільству. Тож різні "схемщики" прикидалися "впливовими людьми з команди Зеленського" і "торгували" державними посадами. Кілька таких схем накрили правоохоронці.