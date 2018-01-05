Двоє активістів Компартії розповсюджували газету з виправданням дії терористів на сході України

У Мелітополі двоє активістів міського осередку комуністичної партії поширювали на території регіону свою "газетку".

"Видання" виправдовувало дії терористів на сході України, створювало позитивний образ держави-агресора та розпалювало національну ворожнечу, повідомили у СБУ.

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Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та носії інформації, на яких містилися готові до друку макети чергових випусків агітки.

До слова, правоохоронці 3 січня викрили незаконну діяльність двох українців, що готували на замовлення російських структур антиукраїнські відеоматеріали.