Де не спрацювали танки, російська влада розраховує на корупцію, щоб послабити Україну зсередини, – екс-високопосадовець Пентагону

Надання протитанкової зброї стало важливим кроком адміністрації Трампа, щоб допомогти Україні захиститись від російської агресії. Однак Росія на цьому не планує зупинятися, тож США та її союзники повинні і надалі підтримувати Україну.

Про це пише колишній заступник міністра оборони США з питань Росії та України Майкл Карпентер в статті для Foreign Policy: "Україна потребує допомоги США для подолання корупції", передає "Голос Америки".

Зміцнившись, українська армія стала здатною стримувати російські сили. Тепер корупція стала найбільшою загрозою суверенітетові України та її євроатлантичним прагненням, зазначає дослідник.

Читайте також: Передані Україні американські Javelin не потраплять на фронт, – The Wall Street Journal

Кремль розуміє це краще за будь-кого, переконаний Карпентер.

Кремлівські стратеги спочатку не могли передбачити, що вторгнення Росії зміцнить національну ідентичність українців, посилить відчуття громадянського обов’язку, особливо серед молоді. Однак, Москва пристосувалась. Там, де не спрацювали танки та міномети, російські політтехнологи розраховують на несмертельну, але більш потужну і підступну зброю – корупцію, щоб послабити Україну зсередини,

– зазначає аналітик.

Їх мета проста: використати корупцію, щоб налаштувати українців один проти одного і заблокувати шлях країни до європейської інтеграції, переконаний дослідник.

Читайте також: Росії доведеться заплатити велику ціну, – радник президента США з нацбезпеки Макмастер

На президентських та парламентських виборах, які наближаються в 2019 році, Кремль зосереджується на підтримці партій та політиків, які їх представники можуть легко купити та якими можуть маніпулювати, пише Карпентер.

Дослідник нагадує, що адміністрація Обами надіслала експертів ФБР, Міністерства юстиції США та Державного департаменту, щоб допомогти Україні створити з нуля НАБУ, НАЗК та САП. До того ж, США надавали експертні поради зі створення патрульної поліції в місцевих громадах в Україні.

Жодна з цих реформ не проходить легко. Потрібна постійна робота та дипломатичний тиск на керівництво України, щоб воно виконувало свої зобов’язання, наголошує Карпентер.

Читайте також: Конфліктність і війна: експерти про головні провали 2017 року (Інфографіка)

Колишній віце-президент США Джозеф Байден, наприклад, неодноразово закликав керівників України створити незалежні антикорупційні установи і переслідувати корупцію, згадує він.

На жаль, в результаті виборів у своїх країнах та голосування з Brexit, лідери США, Британії, Франції та Німеччини не приділяли багато уваги Україні протягом останнього року. Це дозволило вкоріненим інтересам посилити напади на антикорупційні установи, пише дослідник.

Лише останнього місяця, представники правлячої партії нападали на директора НАБУ. Протягом цих нападок він був у Вашингтоні і не міг особисто спростовувати звинувачення. Потім було поспіхом звільнено голову парламентського антикорупційного комітету через його політичну незалежність.

Читайте також: Затягувати з вироками для топ-посадовців у 2018 році ризиковано, – експерт

Саме в таких випадках нова адміністрація Трампа має використати політичні важелі впливу, доносячи думку про те, що підтримка Заходу базується на умовах, ви або погоджуєтеся боротись з корупцією, або втратите підтримку.

В військовій сфері США зможуть посилити вплив через зміцнення програм тренування. Зараз в цій програмі щорічно бере участь п’ять батальйонів сил піхоти і один батальйон спеціальних сил.

Посилення цих навчань з залученням тренерів найкращої кваліфікації, застосування моделювання бойових дій у відповідності до реалій на Донбасі, війни електронними засобами та безпілотниками, може змінити ситуацію на полі бою набагато сильніше, ніж декілька протитанкових ракет (хоча, зброя також потрібна).

Читайте також: Сергій Жадан: Дива не буде. Буде війна. І вистояти в ній можна лише всім разом

США можуть також закликати європейських партнерів розширити свої дії, закликати країни-члени НАТО надати зброю Україні, вважає дослідник.