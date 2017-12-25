Затягувати з вироками для топ-посадовців у 2018 році ризиковано, – експерт

У 2018 році загостриться ситуація навколо антикорупційних інституцій. Особливо, навколо НАБУ. Але також ми побачимо і нові резонансні справи з високопоставленими фігурантами і судові вироки.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Як зазначає політолог, щодо голови Державної фіскальної служби Романа Насірова суд уже почався. Передають до суду документи по екс-депутату Миколі Мартиненку. Та чи встигнуть їх завершити – невідомо. Приміром, говорить експерт, суд проти Януковича, якого звинувачують державній зраді, очікувався коротким, а він затягнувся.

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Хоча, на переконання Фесенка, затягувати з вироками щодо високопосадовців ризиковано. Тому що в 2018 році на всі процеси впливатиме логіка президентських виборів, які відбудуться весною 2019-го. Владі треба буде показати конкретні результати боротьби з корупцією. Тобто доведеться когось покарати. Ступінь і жорсткість вироків може варіюватися: реальний або умовний термін. Це залежить від доказів НАБУ і роботи адвокатів.

Суди перебуватимуть під тиском громадської думки, політичної кон'юнктури і виправдати когось із підозрюваних корупціонерів буде ризиковано. Як Саакашвілі було трохи ризиковано заарештувати. Тому що відразу суддя і влада теж опиняться в ролі обвинуваченого в пособництві корупціонерам. Тому вироки будуть,

– підкреслює Володимир Фесенко.

Більше про політичні підсумки 2017-го і прогнози на 2018-й читайте в інтерв'ю 24 Каналу з Володимиром Фесенком.