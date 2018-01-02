Двоє дітей та дорослий отримали травми на Новий рік через піротехніку

У вихідні та під час святкування Нового року в Україні через необережне поводження з побутовою піротехнікою – петардами та салютами, – різні травми отримали троє людей – двоє дітей та чоловік.

Двоє дітей постраждало на Херсонщині. Ще один чоловік – на Львівщині. Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

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Так, з дитячої обласної лікарні в поліцію зателефонувала чергова медсестра і повідомила, що в травматологічне відділення з діагнозом "різані рани рук, ампутація двох пальців правої кисті" доставлений 9-річний житель Каховки. Слідчо-оперативна група місцевої поліції, яка виїхала в лікарню, встановила, що в новорічну ніч хлопчик стріляв з піротехнічного засобу типу "римська свічка". Залп стався в руках школяра, в результаті чого він і отримав поранення. У цей час поруч з ним знаходилися його батьки, які і відвезли дитину в лікарню в Херсон.

В цей же день в травматологічне відділення лікарні Херсона жителі одного з населених пунктів Генічеського району привезли 5-річного сина. Лікарі діагностували у нього пошкодження ока. Слідчо-оперативна група місцевої поліції попередньо встановила, що ввечері 31 грудня хлопчик разом з кількома друзями грав на вулиці. Хтось із дітей кинув петарду в скляну пляшку, після чого вона розірвалася. Уламок потрапив хлопчикові в очі. В даний час дитина знаходиться на консультації в лікарні Одеси.

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В обох випадках батьки травмованих дітей до поліції не зверталися. На даний час поліцейські встановлюють всі обставини отримання малечею поранень. Попередня правова кваліфікація події – ст. 166 Кримінального кодексу України "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування".

Також вранці 1 січня в Самбірський відділ поліції Львівщини надійшло повідомлення про те, що в результаті необережного поводження з піротехнічним виробом постраждала людина. Поліцейські попередньо встановили, що 37-річний житель Самбора, святкуючи будинку новий рік, вийшов на балкон, щоб вистрілити з петарди, однак вона вибухнула у нього в руці. Постраждалого госпіталізували з діагнозом "повне травматичне відчленування другого та третього пальців лівої кисті". Поліцейські встановлюють, де саме потерпілий придбав піротехнічний виріб, а також всі обставини події.