Двоє молодих українських футболістів потрапили у символічну збірну Євро-2018

Два гравці юнацької збірної України Владислав Супряга та Сергій Булеца потрапили до символічної збірної юнацького Євро-2018 (U-19), складену з найкращих футболістів турніру.

Загалом УЄФА опублікувало свою збірну, яка складається з основного складу та запасних гравців. Туди було вибрано 20 гравців зі збірних, які приймали участь у турнірі. Супряга став єдиним форвардом в основній збірній. Булеца ж опинився серед дев'яти запасних гравців.

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Серед перших 11-ти гравців — по чотири футболісти збірних Португалії та Італії, яі зіграли у фіналі Євро-2018. Нагадаємо, українці були розгромлені у півфіналі турніру.

Повний перелік лауреатів виглядає наступним чином.

Стартовий склад:

воротар: Алессандро Пліццарі (Італія, "Мілан");

захисники: Рауль Белланова (Італія, "Мілан"), Ромен Коррейя (Португалія, "Сетубал"), Давіде Беттелла (Італія, "Аталанта"), Рубен Вінагре (Португалія, "Вулвергемптон");

півзахисники: Мікаель Кюїзанс (Франція, "Боруссія" М), Флорентіну Луїш (Португалія, "Бенфіка"), Сандро Тоналі (Італія, "Брешія"), вінгери: Жоау Філіпе (Португалія, "Бенфіка"), Мусса Дьябі (Франція, "ПСЖ"),

форвард: Владислав Супряга (Україна, "Дніпро-1").

Запасні:

воротар: Еванн Діуф (Франція, "Труа");

польові гравці — Тьєррі Коррейя (Португалія, "Спортинг"), Трево Чалоба (Англія, "Челсі"), Кіна (Португалія, "Вест Хем"), Саку Юлятупа (Фінляндія, "Аякс"), Ніколо Дзаньоло (Італія, "Рома"), Сергій Булеца (Україна, "Динамо" Київ), Франсішку Трінкао (Португалія, "Брага"), Мойзе Кен (Італія, "Ювентус").

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