Двоє українців стали бронзовими призерами чемпіонату світу з фехтування

Одразу двоє українських фехтувальників здобули бронзові медалі чемпіонату світу, який проходить в Китаї.

Богдан Нікішин та Роман Свічкар взяли по бронзовій медалі. Українці дійшли до півфіналу світової першості, де синхронно програли. Якщо Нікішин, будучи першим номером світового рейтингу, стартував відразу в турі прямого вибування, то Свічкару довелося ще подолати кваліфікацію, з чим він успішно впорався.

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У боях за путівку в фінал Богдан програв венесуельцю Рубену Лімардо Гасконі (4:7), а Роман не вистояв у протистоянні з Янніком Борелем з Франції, поступившись 11:15.

Для обох українців бронза стала дебютною медаллю на чемпіонатах світу. Нікішин уже вигравав золото світової першості, але в командному турнірі в 2015 році в Москві. Свічкар і зовсім вперше в кар'єрі змагався на турнірі такого масштабу.

Зазначимо, що за час існування незалежної України наші шпажисти вигравали лише три медалі в особистому заліку на чемпіонатах світу. Дві з них належать Нікішину і Свічкарю, а ще одна – срібло 2003 року – Максиму Хмизу.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з фехтування проходить в Китаї з 19 по 27 липня.