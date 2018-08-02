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Дженніфер Еністон дала перше інтерв’ю після розлучення: Топ-5 цитат

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Дженніфер Еністон для InStyle
Дженніфер Еністон для InStyle / InStyle

49-річна американська актриса Дженніфер Еністон вперше після розлучення знялася в новій фотосесії і дала відверте інтерв'ю виданню InStyle, в якому торкнулася теми про особисте життя.

Як відомо, у лютому 2018 року Дженніфер сповістила про своє розлучення з актором Джастіном Теру. Одразу після цієї заяви користувачі мережі пророкували воз’єднання актриси з екс-чоловіком Бредом Піттом.

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Про розлучення

"Це безумство. "Джен не може утримати чоловіка", "Джен не хоче мати дітей, тому що вона егоїстична і віддана лише своїй кар'єрі" або, наприклад, "Джен убита горем і весь час сумує". При всій моїй повазі, але, люди, моє серце не розбите. Ніхто не знає, що відбувається за закритими дверима. Ніхто не знає мене і мого партнера особисто. Ніхто не знає, що я пережила емоційно і як це відбилося на моєму здоров'ї. Існує певний тиск на жінок, які не стали мамами – їх вважають бракованими. Але, цілком можливо, що сенс мого життя на цій планеті далеко не розмноження, а щось інше".

Про сексизм

"Мені дісталася добряча порція сексизму у медіа. Жінок зіштовхують одна на одну, відштовхуючись від їхньої зовнішності, одягу та інших поверхневих речей. Коли в Голлівуді розлучається пара, то зневажатимуть жінку. Це жінку покинули сумною та самотньою. Це її поразка. До біса це. Коли ви востаннє читали про розлученого чоловіка без дітей, про якого говорили б як про стару діву?".

Про тренування

"Бокс – це прекрасний спосіб випустити назовні агресію. Ти думками випускаєш із себе все те лайно, яке упродовж дня потрапило тобі в очі та вуха, і бувають маленькі миті фантазій, коли ти уявляєш, кого насправді гамселиш".

Про красу

"Тіло в купальнику – це просто тіло в купальнику, не має значення, яке воно. Час перестати асоціювати красу з четвертим розміром одягу, а також з певним розміром стегон і талії. Це все застаріло. Час рухатися далі".

Про можливе продовження серіалу "Друзі"

"Після закінчення серіалу багато хто запитував, чи повернеться шоу на екрани. Ми з Кортні Кокс і Лізою Кудроу говорили про це. Я фантазую про це. Це була найбільша моя робота. Не знаю, як би це могло виглядати сьогодні, але все може бути. Дуже багато шоу перезапускають дуже вдало. Я знаю, що Метт Леблан більше не хоче відповідати на це питання. Але, можливо, ми зможемо з ним про це поговорити.

Або ми просто някийсь час зачекаємо, і тоді ми з Лізою й Кортні зможемо зняти перезавантаження "Золотих дівчат" та проведемо наші останні роки разом, на плетених меблях".

Теги: LifeStyle Дженіфер Еністон Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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